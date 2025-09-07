18 пострадаха при пожар в Северна Македония (Видео, снимки)

Общо 18 души са пострадали при пожар в предприятие за захарни изделия в град Виница в източната част на Северна Македония, съобщи агенция МИА.

Пожарът е избухнал вчера в 18:40 часа местно време (19:40 часа бълг. време) в складове и производствени цехове на завода "Макпрогрес". Унищожил е три цеха и е нанесъл големи материални щети, допълва информационният сайт „360 градуса“. Неколку пожарникари се повредени при гаснењето на пожарот што избувна вчера вечерта. Од утрото тој е ставен под контрола изјави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов...#пожар #Виницаhttps://t.co/y9aamWFgSg — RSE na makedonski (@RSE_Makedonski) September 7, 2025

Част от пострадалите са настанени в многопрофилната болница в Кочани, а друга част са изпратени за лечение в Скопие. Всички са в стабилно състояние, каза днес за МИА Оливера Цимбалевик, анестезиолог, началник на отделението по анестезиология и реанимация в многопрофилната болница в Кочани. Тя допълни, че някои от пострадалите след оказана лекарска помощ снощи са напуснали болницата, пише БТА. ⚠️Потребни сте сите кои можете да помогнете со свои ресурси и сили за големиот пожар кој пред неколку минути изби во близина на фабриката Мак Прогрес во Виница. pic.twitter.com/KSTpwGmec8 — Support Kocani (@SupportKocani) September 6, 2025

Цимбалевик не можа да уточни колко от пострадалите са пожарникари и колко са служители на "Макпрогрес".

В гасенето на пожара, освен огнеборци от Виница, се включиха техни колеги от противопожарните служби от няколко съседни общини.

Огнената стихия бе овладяна напълно късно снощи. Видео: Пожар во фабриката „Винчини“ во Виница, побарана помош од соседните општини https://t.co/TKwHZmSS8U — Azra Rifat (@azrar7020) September 6, 2025

Няколко пожарникари, както съобщи директорът на Дирекцията за защита и спасяване (ДЗС) Стоянче Ангелов, са получили изгаряния по стъпалата, след като са се заклещили в смола от разтопена захар в един от цеховете. Когато огнеборците се опитали да извадят краката си, ботушите им се заклещили в разтопената захар и те стъпили върху разтопената смес.