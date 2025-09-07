Радикално палестинско движение изстреля 2 ракети към Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палестинското радикално движение "Ислямски джихад" изстреля днес две ракети от ивицата Газа срещу Израел, предаде ДПА.

Атаката е "в отговор на престъпленията, които ционисткият режим извършва срещу народа ни", обяви военното крило на терористичната групировка, която и преди е изстрелвала ракети срещу Израел, припомня БТА.

Израелската армия съобщи по-рано, че от централната част на палестинския анклав са били изстреляни две ракети по посока на Израел. Според военните едната ракета е била прехваната от израелската противовъздушна отбрана, а втората е паднала в ненаселен район и няма жертви или щети.

Малко преди това бяха задействани сирените за въздушна тревога в израелски гранични градове, както и в град Нетивот.

От началото на войната в ивицата Газа Израел е бил подлаган на многобройни ракетни нападения, идващи от палестинския анклав, но тези атаки вече са значително по-редки, отбелязва ДПА.