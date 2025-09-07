ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Раковски строят спортна зала бижу с плувен басей...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21248381 www.24chasa.bg

Радикално палестинско движение изстреля 2 ракети към Израел

948
Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети Израел. Снимка: pixabay

Палестинското радикално движение "Ислямски джихад" изстреля днес две ракети от ивицата Газа срещу Израел, предаде ДПА. 

Атаката е "в отговор на престъпленията, които ционисткият режим извършва срещу народа ни", обяви военното крило на терористичната групировка, която и преди е изстрелвала ракети срещу Израел, припомня БТА. 

Израелската армия съобщи по-рано, че от централната част на палестинския анклав са били изстреляни две ракети по посока на Израел. Според военните едната ракета е била прехваната от израелската противовъздушна отбрана, а втората е паднала в ненаселен район и няма жертви или щети.

Малко преди това бяха задействани сирените за въздушна тревога в израелски гранични градове, както и в град Нетивот. 

От началото на войната в ивицата Газа Израел е бил подлаган на многобройни ракетни нападения, идващи от палестинския анклав, но тези атаки вече са значително по-редки, отбелязва ДПА.

Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети Израел. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3