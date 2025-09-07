Папа Лъв XIV канонизира тийнейджър, наричан "Божия инфлуенсър" (Снимки)

Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец. Карло Акутис, който почина от левкемия на 15-годишна възраст през 2006 г., беше обявен за светец на Римокатолическата църква на церемония на площад "Свети Петър", която събра хиляди вярващи. СНИМКА: Ройтерс

Италианският тийнейджър, наричан "Божия инфлуенсър", използва компютърните си умения, за да популяризира католицизма онлайн. Неговият уебсайт документира съобщения за чудеса. Канонизацията беше насрочена за 27 април, но бе отложена заради смъртта на папа Франциск, пише БНТ. СНИМКА: Ройтерс