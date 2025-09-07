ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо половин милион сирийци са се завърнали от Турция в родината си през изминалите девет месеца

Мигранти СНИМКА: Pixabay

Близо половин милион сирийци доброволно са се завърнали от Турция по родните си места за изминалите девет месеца.

Според данни, които съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалните медии, за деветте месеца от декември 2024 до август тази година 474 018 сирийци са се завърнали по собствено желание в страната си.

„Турция подкрепя нашите сирийски братя и сестри в процеса на доброволно завръщане в родината им,“ заяви Йерликая.

Според публикуваната справка от 2016 година досега броят на завърналите се по собствено желание сирийци, които са пребивавали като гости на турската държава, е достигнал 1 213 620 души, предаде БТА.

След промените в Сирия през миналата година се е увеличил броят на сирийците, завръщащи се доброволно в родината си, допълва Йерликая.

