Близо половин милион сирийци са се завърнали от Турция в родината си през изминалите девет месеца

Близо половин милион сирийци доброволно са се завърнали от Турция по родните си места за изминалите девет месеца.
Според данни, които съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалните медии, за деветте месеца от декември 2024 до август тази година 474 018 сирийци са се завърнали по собствено желание в страната си.
„Турция подкрепя нашите сирийски братя и сестри в процеса на доброволно завръщане в родината им,“ заяви Йерликая.
Според публикуваната справка от 2016 година досега броят на завърналите се по собствено желание сирийци, които са пребивавали като гости на турската държава, е достигнал 1 213 620 души, предаде БТА.
След промените в Сирия през миналата година се е увеличил броят на сирийците, завръщащи се доброволно в родината си, допълва Йерликая.