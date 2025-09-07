Великобритания ще прехвърли хора, търсещи убежище, от хотели в казарми

Новото министерство по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания се очаква да представи плановете си за прехвърляне на хора, търсещи убежище, от хотели в казарми, като част от усилията за затягане на имиграционната политика и справяне с растящия брой преминавания през Ламанша, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Съобщава се, че министърката Шабана Махмуд ще обяви, че бази на министерството на отбраната ще бъдат употребявани като места за настаняване след вълната от протести пред центрове за настаняване на мигранти през лятото, предаде БТА.

Мащабите на предизвикателството, пред което е изправена бившата министърка на правосъдието, се видяха вчера, когато за един ден се предполага, че около 1000 души са пристигнали във Великобритания с малки лодки.

Десетки хотели, настанили хора, търсещи убежище, се очаква да затворят, след като през последните месеци пред тях бяха организирани няколко демонстрации.

Министрите се очаква скоро да сключат споразумение за връщане на мигранти с Германия, след като по-рано такава сделка бе направена и с Франция, съобщи в. "Дейли Телеграф".

Източник от правителството каза, че Махмуд "не изключва нито една възможност". Тя поема новата си длъжност и съответно отговорността за границите и политиката за предоставяне на убежище. Министърката вече изрази готовност да разгледа реформата в областта на правата на човека в рамките на националното законодателство.

Това става след като министър-председателят Киър Стармър направи мащабно преструктуриране, включващо промени в министерството на вътрешните работи, с цел да засили контрола върху имиграцията.