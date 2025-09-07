Израел рискува сериозни последствия, ако отмени сделката за $35 млрд. за износ на газ към Египет

Израел ще се изправи пред сериозни последствия, ако отмени сделката за износ на израелски газ за Египет на стойност 35 милиарда долара, заяви директорът на египетската Държавна информационна служба Диа Рашуан, цитиран от в. "Ал Ахрам".

В интервю за телевизионния канал "Ал Машхад" Рашуан предизвика израелския премиер Бенямин Нетаняху да замрази споразумението, "ако може да понесе икономическите последици". "Израелският министър-председател е напълно заблуден, ако смята, че Израел е единственият ни източник на газ", добави той.

"Това е икономически изгодна сделка за двете страни - но е по-изгодна за Израел. Израел има по-голяма икономическа изгода," каза още Рашуан.

Подписаното в началото на август споразумение предвижда партньорите в израелското находище "Левиатан", водени от "Шеврон" (Chevron) и израелската "НюМед Енерджи" (NewMed Enegy), да доставят 130 милиарда кубични метра синьо гориво на Египет между 2026 г. и 2040 година. Първоначално износът ще се увеличи от 4,5 милиарда кубически метра през 2025 г. до 6,5 кубически метра през 2026 година, предаде БТА.

Изявленията на Диа Рашуан идват след публикации в израелски медии в началото на седмицата, че Бенямин Нетаняху обмисля да замрази мащабната енергийна сделка с Египет, заради информация, че Кайро е нарушил военния анекс на мирния договор с Израел от 1979 г. с разполагане на военни подразделения в Синай, изграждане на тунели за съхранение на оръжия и удължаване на самолетни писти.

През седмицата израелският министър-председател заяви, че Египет "държи затворени против волята им жителите на Газа, които искат да напуснат военната зона," добавяйки, че би им позволил да избягат от страната си през граничния пункт "Рафах" с Египет, но Египет блокира излизането им. В отговор египетското външно министерство потвърди позицията си относно недопускането на разселване на палестинци и определи изявлението на Нетаняху като "опит за удължаване на ескалацията и нестабилността и избягване на последиците от израелските нарушения в Газа".

"Регионалното напрежение достигна кулминацията си тази седмица, след като израелският премиер Нетаняху замрази неотдавна подписаната газова сделка с Египет на стойност 35 милиарда долара. Ще отмени ли той споразумението или изпраща послание до Кайро," пише "Мидъл Еийст Икoномик Сървей" (Middle East Economic Survey - MEES)". Според седмичното енергийно издание последната дума за финализирането на газовата сделка от израелска страна ще има израелският министър на енергетиката Ели Коен и предстои да се види, дали той ще се противопостави на Нетаняху.

Израел започна да доставя синьо гориво за Египет от газовите полета "Левиатан" и "Тамар" в началото на 2020 година в съответствие със споразумение с частната египетска компания "Долфинус" ("Dolphinus") със срок петнадесет години.

През 2021 г. двете страни подписаха меморандум за разбирателство помежду си, а през юни 2022 г. и тристранен меморандум с Европейския съюз за увеличаване на износа на синьо гориво за Стария континент, включително на износ на израелски газ чрез египетските инсталации за втечняване "Едко" и "Дамиета", които се намират на средиземноморското крайбрежие.

Египет се завърна на световните пазари като нетен вносител на газ след спад на местното производство, довел до енергийна криза и въвеждане режим на електрозахранването през 2023 година. Страната се опитва да компенсира недостига с внос на втечнен газ (LNG).