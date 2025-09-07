Гърция се обяви за регионален енергиен център

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру говори в петък на конференцията на Economist „Югоизточна Европа като мост на сътрудничеството и растежа" в Солун, като подчерта трансформацията на гръцката енергийна система – както по отношение на „зеленото" производство, така и по отношение на позиционирането на страната като регионален енергиен център, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Той отбеляза, че през 2005 г. 60 на сто от електроенергията е била произведена от лигнитни въглища, докато днес възобновяемите енергийни източници представляват близо 60 процента, като делът на лигнитните въглища е намалял до 9 на сто. Папаставру подчерта, че тази трансформация се е случила през особено труден период за страната поради икономическата криза.

Отбелязвайки ролята на Гърция като регионален енергиен център, той подчерта инвестициите в трансгранични връзки. Той заяви, че Гърция, в сътрудничество с Кипър, оформя стратегията за електроенергийната свързаност между двете страни, както и напредъка по връзката с Египет. Папаставру подчерта значението на вертикалния газов коридор – от Гърция до Централна Европа и Украйна – за регионалния просперитет и по-широката енергийна трансформация, като подчерта необходимостта от регулаторна хармонизация, за да се улесни транзитът на газ. Според него Гърция може да изнася до 8 милиарда кубически метра природен газ годишно, докато през 2019-2020 г. износът е бил нулев.

Той спомена и понижаването на цените на електроенергията това лято в сравнение с неприемливата ситуация от миналата година, когато цените в Южна Европа бяха 2-3 пъти по-високи, отколкото в Северна. Това подобрение се дължи на активирането на работната група, предложена от гръцкото правителство на Европейската комисия през март миналата година.