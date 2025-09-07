Мицотакис: Гърция ще признае палестинска държавност в точният момент

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви днес, че Гърция ще признае палестинска държава, когато настъпи точният момент, и защити близките отношения на страната с Израел на фона на продължаващата израелска военна операция в Газа, предаде гръцкото издание Катимерини.

„Гърция ще признае държавата Палестина. Въпросът е кога, как и моментът, който ще изберем като правилен, така че да се даде допълнителен тласък на това, което според мен трябва да бъде крайната цел на тези усилия, а именно решение за две държави", каза той по време на пресконференция на 89-ия Солунски международен панаир (TIF), където представи подробно бъдещата политическа и икономическа програма на правителството.

Мицотакис защити близките отношения на Атина с Израел, заявявайки, че стратегическите отношения на страната с Израел не са попречили на правителството му да изрази загрижеността си относно човешкото страдание, причинено в ивицата Газа, предаде БТА.

„Това не ни спря остро да критикуваме Израел за начина, по който провежда операцията си в Газа, за невъобразимата човешка болка и загуба на човешки живот, причинени от войната", каза той, добавяйки, че Гърция е призовала за незабавно прекратяване на огъня, както на двустранно ниво, така и чрез Съвета за сигурност на ООН, в който Атина участва като непостоянен член.

Той каза, че прекратяването на огъня трябва да гарантира освобождаването на останалите израелски заложници, държани от палестинската групировка „Хамас", и да сложи край на човешкото страдание.

Войната в ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с изненадващото трансгранично нахлуване на "Хамас" на израелска територия. По данни на Израел тогава са убити около 1200 души, а 251 заложници са отведени в плен в ивицата Газа.

Според информацията на здравното министерство на "Хамас" жертвите в анклава при ответното израелско настъпление вече са над 63 000, припомня Ройтерс.