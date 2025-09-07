15-годишният светец Карло – облечен е със суитшърт и дънки за вечността (Обзор)

Ватиканът посрещна за поклонение ЛГБТ хора като част от Светата година

Поколението на милениалите (1981-1996) има първия си светец в историята, след като в неделя папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис.

Признаването за светец от Римокатолическата църква на 15-годишния италианец, който почина от левкемия през 2006 г., събра хиляди вярващи на площада “Свети Петър” във Ватикана. Това е първата подобна церемония, която Лъв XIV води от началото на понтификата си.

Тийнейджърът е известен като “божия инфлуенсър”, тъй като приживе използваше компютърните си умения, за да документира чудеса и да помага за поддържането на уебсайтове, насочени към вярата.

Тялото на Карло се намира в църквата “Санта Мария Маджоре” в гробница със стъклени стени, окачена във въздуха. Така тя изглежда, сякаш е откъсната от земята и се носи към небето. Ексхумирани 13 години след смъртта му, останките му се смятат за чудотворно неразложени. Освен това е било нужно само малко силикон, за да се възстановят чертите на Карло, а освен това буйните му

къдрици са напълно запазени

За вечността той е облечен със суитшърт, сини дънки и маратонки “Найк”.

“Карло е просто страхотен!”, коментира пред “Дейли мейл” 17-годишната Матилда, която е пристигнала за канонизирането му от Полша. “Чувствам го близък, защото беше толкова нормален. Той беше точно като нас”, казва младата полякиня. “Карло направи отново готино това да бъдеш католик”, посочи британски екскурзовод, пристигнал с група от Острова за събитието.

15-годишният италианец трябваше да бъде канонизиран още в края на април т.г., но датата беше преместена заради обявения траур след смъртта на папа Франциск.

Карло е роден на 3 май 1991 г. в Лондон, където неговите родители Андреа и Антония са работили. Семейството е заможно - майка му има издателство, а баща му работи в застрахователни компании. Скоро след раждането на Карло семейството заживява в Милано. Едва 3-годишен, Карло започва да се интересува от религия, когато дядо му умира, а после се явява в сън, за да му каже, че е при Исус.

В ранното си тийнейджърство Карло проявява силен интерес към компютърните науки, като иска с тях да разпространява сред връстниците си познанията си по религия. Желанието му се сбъдва и в последната година от живота си се занимава усилено с това.

Карло се разболява на 1 октомври 2006 г., като първо го диагностицират с паротит. Оказва се обаче, че той страда от тежка форма на левкемия. Дни по-късно изпада в кома, а после и в мозъчна смърт. На 12 октомври 2006 г. сърцето му спира да бие.

Два са основните случая, които карат мнозина да се застъпят за това младежът да бъде признат за светец. Едното е

чудотворното изцеление на 6-годишно дете,

страдащо от вродена панкреатична малформация, заради която не можело да се храни нормално. На литургия на годишнина от смъртта на Карло през 2013 г. майката на момчето се моли той да изцери момчето ѝ, а детето целува дреха на Карло. Малко след това състоянието му се подобрява, а днес то води живот на обикновен тийнейджър.

Второто чудо е свързано с костариканска студентка във Флоренция. През 2018 г. тя пада от колело и получава тежка травма на мозъка. Майка ѝ отива да се моли за нея на гроба на Карло. Студентката оцелява, а освен това е и изписана от болницата много бързо.

Освен че Ватиканът събра много вярващи в неделя, той посрещна и една по-колоритна група в събота, а именно католици от ЛГБТ общността. Това е първото поклонение за гей и транс хора, организирано от Ватикана като част от юбилейната Света година.

Най-важният въпрос за тях е дали Лъв XIV ще е също толкова приемствен, колкото беше Франциск. Когато стана кардинал през 2023 г., Лъв - тогава Робърт Превост, каза, че църквата “иска да бъде по-гостоприемна и отворена”. “Това е изключително важен момент, първият ЛГБТ юбилей в историята, можете да си представите колко е важно това както за ЛГБТ християните, така и за църквата”, коментира една от поклонничките, част от гей общността.