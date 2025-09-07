Южна Корея закрива прокуратурата, а финансовото министерство вече не може да пише бюджета

Южна Корея обяви планове за мащабна реформа в държавната система, включваща премахване на прокуратурата и отнемане на правото на финансовото министерство да изготвя държавния бюджет, предаде Ройтерс.

Вместо това ще бъдат създадени нови специализирани органи, които да поемат тези функции.

Тези промени са част от предизборните обещания на президента И Дже-мьон, който още по време на кампанията си заяви, че някои държавни институции разполагат с по-голяма власт от необходимото, предаде БТА.

Реформите обаче предизвикаха критики от страна на експерти. След съвместна среща между правителството и управляващата партия министърът на вътрешните работи Юн Хо-джун съобщи, че се подготвя законопроект за отнемане на бюджетните правомощия на финансовото министерство, като за изготвянето на годишния бюджет ще отговаря новосъздаден държавен орган

Според Юн целта на промените е по-добро прилагане на ключови национални политики в интерес на гражданите и изграждане на стабилна основа за справяне със сложни предизвикателства като климатичните промени и прехода към изкуствен интелект.

Правни експерти и икономисти изразиха опасения, че реформите могат да застрашат независимостта на прокуратурата. Освен това съществува риск от по-бързо нарастване на държавния дълг, ако се осъществи промяна в политиката на бюджетния контрол.

Според плана ще бъдат създадени два нови органа - единият ще отговаря за повдигането на обвинения, а другият за разследванията. Парламентът трябва да одобри предложените промени, преди те да влязат в сила. Юн уточни, че реформите ще бъдат приложени около година след тяхното приемане от парламента.