Мицотакис: Измамите с европейски селскостопански субсидии са „хроничен проблем“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза днес, че предполагаемата измама със селскостопански субсидии от ЕС е „хроничен проблем" в страната, чието начало е преди мандата на неговото правителство, съобщи Франс прес.

„Нашето правителство не може да поеме цялата отговорност" по този въпрос, който е обект на разследване от ЕС, заяви Мицотакис на пресконференция на Солунския международен панаир, на която представи икономическата програма на правителството си за 2026 година, предаде БТА.

Той отбеляза, че измамата, която гръцките власти оценяват на най-малко 23 милиона евро, е започнала през 2016 година, преди той да дойде на власт през 2019 година.

Разследването на ЕС, което разглежда твърдения, че кандидати за субсидии са източили парите чрез мащабна корупция, обхваща основно периода от поемането на властта от правителството на Мицотакис.

Преди три месеца следователи от ЕС претърсиха офисите в Атина на гръцката правителствена агенция за изплащане на субсидии (ОПЕКЕПЕ), която е обработвала плащанията и която оттогава е закрита.

Разследването на ЕС разкри широко разпространени злоупотреби със средства, отпускани от агенцията, която според правителството ежегодно е разпределяла над 3 милиарда евро, главно под формата на субсидии на 680 000 фермери.

Разследване, започнато впоследствие от гръцките власти, е разгледало 6354 получатели на субсидии, като е установено, че 1036 от тях са получавали незаконни плащания на обща стойност 23 милиона евро.

Разследващите от ЕС все още не са дали свои оценки за предполагаемата измама или броя на заподозрените ползватели на субсидии.

Мицотакис призна, че администрацията му „не е успяла да изчисти" агенцията за изплащане на субсидии.

Той посочи, че неправомерно отпуснатите средства „са започнали да се възстановяват" и че „правителството сега е на правилния път да реши този проблем".

Фермерите, ползвали неправомерно европейски земеделски субсидии, са го правили главно чрез подаване на неверни декларации за земеделска земя, с която твърдели, че разполагат, както и с неверни документи за добитък, каза премиерът.

Разследването на ЕС установи, че повечето от предполагаемо неправомерните молби за субсидии са дошли от гръцкия остров Крит.

Мицотакис каза, че „ЕС провежда разследвания по множество въпроси във всички страни (членки)" и неговото правителство „няма какво да крие или да се страхува от подобни проверки".