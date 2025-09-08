Тръмп с последно предупреждение към „Хамас“ за освобождаване на израелските заложници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи „последно предупреждение" към палестинската групировка „Хамас" в търсенето на споразумение за освобождаването на израелските заложници, съобщи ДПА.

„Всеки иска заложниците У ДОМА. Всеки иска тази Война да свърши!", написа Тръмп в социалната си платформа „Трут соушъл" в неделя, предава БТА.

„Израелците приеха моите Условия. Време е „Хамас" да ги приеме също", написа Тръмп, без да уточни какво има предвид.

Американският президент допълни: „Предупредих „Хамас" за последствията, ако не приемат (условията). Това е последното ми предупреждение, друго няма да има!"

Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници, за 20 от които се смята, че още са живи.

САЩ, Катар и Египет са посредници в индиректни преговори между Израел и „Хамас".

В сряда Тръмп написа в „Трут соушъл", че „Хамас" трябва да освободи заложниците незабавно.