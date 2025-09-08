ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа д...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21252067 www.24chasa.bg

„Хамас“ обмисля американските предложения за спиране на огъня в Газа

1544
"Хамас" СНИМКА: Pixabay

Палестинската групировка „Хамас" съобщи, че е „получила някои идеи" чрез посредници от САЩ за постигането на споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

В съобщението си „Хамас" допълва, че обсъжда с посредниците начини за развитието на тези идеи, без обаче да уточнява тяхното съдържание, пише БТА.

Групировката повтаря готовността си за преговори за освобождаване на всички израелски заложници в замяна на „ясно обявяване на край на войната" и пълно изтегляне на израелските сили от ивицата.

По-рано в неделя американският президент Доналд Тръмп заяви, че дава „последно предупреждение" на „Хамас" да приеме условията му.

Израелската телевизия N12 News съобщи в събота, че Тръмп е отправил към „Хамас" ново предложение за спиране на огъня. Както се твърди според него „Хамас" ще освободи оставащите 48 заложници през първия ден на спирането на огъня в замяна на хиляди палестински затворници, които се намират в Израел, и ще преговаря за приключване на войната по време на примирието.

В неделя Тръмп написа в социалната си платформа „Трут соушъл", че Израел вече е приел условията му, но израелски представител каза, че страната му „сериозно обмисля" предложението на Тръмп, без да обяви официално какво е то.

"Хамас" СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3