Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа д...

Френският премиер се изправя пред вот на доверие

Премиерът на Франция Франсоа Байру Снимка: Екс/ @bayrou

Франсоа Байру поиска вота заради силно оспорвания проектобюджет, предвиждащ тежки икономически рестрикции

Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие днес, който се очаква да загуби, което ще потопи втората по големина икономика в еврозоната в още по-дълбоко в политическа криза, пише изданието „Франс 24", цитирана от бТВ.

Премиерът поиска вота заради силно оспорвания проектобюджет, предвиждащ тежки икономически рестрикции.

Часовете на правителството на Франсоа Байру изглеждат преброени: до последния ден преди вота на доверие премиерът не успя да убеди за подкрепа никого от опозицията.

Достатъчно е мнозинството от гласувалите депутати, за да се стигне до оставка на кабинета.

Възможните сценарии пред президента Еманюел Макрон са нов премиер, служебно правителство или разпускане на парламента при пълна липса на консенсус относно бюджета на Франция и борбата с дефицита.

