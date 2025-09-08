ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа д...

Тръмп отново ще говори с Путин

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк американският президент Доналд Тръмп съобщи, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

 По думите му отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално", съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности, предава БТА.

Американският президент допълни, че „не е щастлив" за ситуацията с войната между Русия и Украйна, след като беше запитан от репортери за масираната руска въздушна атака в нощта срещу неделя, която според украински представители е предизвикала пожар в основната сграда на правителството в Киев.

Тръмп обаче отново изрази увереност, че войната скоро ще бъде прекратена със споразумение. „Ние скоро ще се справим с руско-украинската ситуация", каза Тръмп.

