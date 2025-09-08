Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, също както руският президент Владимир Путин, би искал Европа да бъде разединена, затова европейците трябва да се сплотят още повече. Това заявява бившият председател на Европейската комисия (2014-2019 г.) Жан-Клод Юнкер в интервю за водещо белгийско издание, предава БТА.

Мисля, че Тръмп наистина вярва в твърдението, че съществуването на ЕС е против интересите на САЩ. Тръмп не познава Европа достатъчно. От историческа гледна точка САЩ насърчават европейското обединение. Президентът Тръмп не е наясно с европейската система от институции, също както много европейци не разбират начина на приемане на общите решения в ЕС, допълва Юнкер, който днес е нещатен съветник на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Би било лесно да кажа, че постигнатото търговско споразумение със САЩ можеше да бъде по-добро, но не критикувам моите приемници на ръководния пост в ЕК, посочва той. По неговите думи комисията е била поставена под натиск от някои европейски страни да приключи по-бързо преговорите с Вашингтон, за да се избегнат по-тежки последици. Според него Тръмп е бил наясно с това и се е възползвал от разединението в ЕС по този въпрос.

Не мисля, че бяхме наивни да се опитаме да установим по-добри отношения с Русия. С президента Путин се виждахме многократно и дори бих казал, че станахме приятели. Не можех да си представя, че Русия ще нахлуе в Украйна. В навечерието на войната изнесох лекция, в която казах, че Путин никога не би посегнал на Украйна. Добре, че на тази лекция не присъстваха международни медии, допълва Юнкер.

По неговите думи е необходимо един ден Европа и Русия да имат обща система за сигурност. Според него постигането на мир в Украйна е в ръцете на Русия, но все още този момент е далеч.

Юнкер си спомня, че още при първото си посещение в Овалния кабинет тогавашният президентът на САЩ Бил Клинтън е настоял Европа да прави повече в областта на отбраната. Този призив след това е бил продължен от президентите Джордж Буш-младши и Барак Обама. При Тръмп тонът се промени и това създаде усещането, че е първият, който поставя този въпрос, пояснява Юнкер.

В европейското общество имаше неразбиране, защо да се превъоръжаваме, след като берем плодовете на мира след събитията от 90-те години на миналия век. Беше пълно с демонстрации срещу увеличението на военните разходи, но сега мисленето се промени, отчита той.

По неговите думи на Европа често ѝ липсва търпението за постигане на големи и дългосрочни цели. Ако искаме занапред думата ни да се чува в международните отношения, трябва да си наложим дисциплина на изказванията. По този въпрос сякаш още тъкмо излизаме от пубертета, обобщава Юнкер.