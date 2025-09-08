Започва учебната година в Турция, раздават фиданки за първия урок

Около 18 милиона ученици и 1,2 милиона учители в близо 75 хиляди училища в Турция влязоха днес в класните стаи за първия учебен ден, информира ТРТХабер.

Учебните занятия на учениците и преподавателите в българското неделно училище "Свети Свети Кирил и Методий" в Истанбул и в българското неделно училище "Отец Александър Чъкърък" в град Одрин ще започнат на 13 септември, предава БТА.

Във връзка с новата учебна година министърът на вътрешните работи Али Йерликая обяви, че ще бъдат засилени мерките за сигурност около училищата, както и мерките за безопасност на движението и сигурността на училищните автобуси, а също и борбата с наркотиците, посочва НТВ.

В писмено изявление на валийството на Истанбул се посочва, че близо три милиона ученици и над 170 000 учители в мегаполиса се завръщат в училище след дългата лятна ваканция. За осигуряване на спокойна и сигурна учебна 2025-2026 година полицейското управление е въвело повишени мерки за сигурност, в които са включени 1496 екипа и 3151 служители. Мерките ще продължат през цялата учебна година.

Съобщава се, че общественият транспорт в мегаполиса ще бъде безплатен за учениците до 16 часа през деня.

Първият урок в първия ден в началния курс ще бъде посветен на опазването на родната природа. Тема ще бъде „Защита на зелената родина от горски пожари" според програмата на Министерството на образованието. Предвижда се да бъдат раздадени фиданки на учениците, които да засадят и отглеждат.

През тази учебна година ще продължи прилагането на учебната програма „Образователният модел на турския век", която стартира миналата година, обяви министърът на образованието Юсуф Текин в интервю пред Анадолската агенция. По думите му в Министерството на образованието се разработват планове за съкращаване на 12-годишния период на обучение в страната.

Той отбеляза, че сред приоритетните цели на министерството са мястото на семейството в националната култура, защитата и укрепването на семейната институция, увеличаването на качественото време, което децата прекарват със семействата си, и повишаване на осведомеността за дигиталните рискове и заплахи в унисон с обявената от президента Реджеп Тайип Ердоган "Година на семейството".

Новост през тази учебна година е връщането на задължителните униформи в турските училища, които бяха отменени през 2012 година. Униформите ще бъдат без лого или марка, както и ще останат без промяна през следващите четири години.

Друга новост е, че се отменя училищният звънец в учебните заведения, където има възможност за това.

В училищата в системата на Министерството на образованието са раздадени безплатно 18,5 милиона учебници.

Зимната ваканция ще бъде от 19 до 30 януари 2026 година. Учебната година ще завърши на 26 юни 2026 година.

Първият учебен ден, в който много училищни автобуси се включват в трафика, предизвика огромни задръствания в Истанбул. По информация на Анадолската агенция на магистралата D-100, Трансевропейската магистрала и на мостовете над Босфора са се образували огромни тапи.