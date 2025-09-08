"Операция разпръскване" - във Великобритания вече настаняват мигранти в къщи в предградията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във Великобритания мигранти, търсещи убежище в страната, вече са настанявани в къщи в предградията на страната.

Такава е и историята на Мохамед Камара, който живее в скромна къща на километър от центъра на град Нунитън заедно с още седем млади африканци. Стаите са малки и всички обитатели споделят една кухня.

20-годишният Мохамед пристига във Великобритания преди 6 месеца с малка лодка. Той идва от Гвинея през Северна Африка до Испания, оттам Франция, където прекосява Ламанша с надуваема лодка.

В момента правителството опитва да разпръсне мигрантите в страната, като ги настанява в работнически квартали и предградията, пише "Дейли мейл".

В събота над 1000 мигранти пристигнаха на Острова с малки лодки. Това е вторият по големина брой нелегални мигранти, влезли в страната през тази година в рамките на 24 часа.

Вътрешната министърка Шабана Махмуд описа това като "неприемливо" и обмисля промяна в закона, която да улесни отхвърлянето на молба за убежище и по-лесното депортиране на мигранти.

Преди мигрантите бяха настанявани в хотели, но заради широката обществена реакция, правителството променя стратегията си. В рамките на "Операция разпръскване" всички новодошли мигранти се настаняват в частни жилища из цялата страна.

Според "Дейли мейл" редица градове във Великобритания са приютили стотици мигранти, като всички те са настанени в частни домове.

Тази идея обаче събра множество критици, които твърдят, че мигрантите са отнели жилищата, които са необходими на местните и това е довело до огромно повишаване на наемите.

Според медиите наемодатели дори са изгонили наематели, за да могат да сключат сделка с правителството и в тези домове да бъдат настанени бежанци. Къщите се отдават като стаи под наем, като се сключват договори с частни изпълнители на правителството като Serco, Mears Group и Clearsprings Ready Homes.

Мохамед е един от 274-те търсещи убежище, които са настанени в Нунитън. Това е един от районите, в който се наблюдава най-голямо увеличение на мигрантите. Смята се, че всички от тях живеят в частни жилища.

Данните, публикувани от библиотеката на Камарата на общините, разкриват кои са районите в страната с най-голям брой търсещи убежище на глава от населението и където никой от тях не е настанен в хотели.

Бърнли е с най-голям брой – 48 търсещи убежище на 10 000 души, следван от община Пендъл, която включва град Нелсън в Ланкашир с 450 – което се равнява на 45 на 10 000 жители.

След като бъдат подписани договори с държавните доставчици, наемодателите получават гарантиран наем, независимо дали стаите са запълнени или не, и не трябва да плащат сметки за комунални услуги.

Британците в градовете, населени с мигранти, обаче изпитват притеснения за сигурността си.

"Всички са млади мъже. Разхождат се по цяла нощ и това е плашещо. Дъщеря ми е на 13 години и се страхува да излиза от дома ни вечер", разказва една от местните.

"Не мисля, че е добре да има толкова много на едно място", казва 38-годишният Пол Смит, който работи в близост до къща, в която живеят мигранти.

„Полицията идва доста често. Преди няколко седмици я извикаха, за да се справи с един мъж, който беше излязъл на улицата и се държеше агресивно".