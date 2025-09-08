Стрелба в Йерусалим, има загинали и ранени (Видео)

Стрелба беше открита в Йерусалим рано в понеделник сутрин, съобщи Си Ен Ен.
Говорител на израелската полиция съобщи, че "двама терористи са били неутрализирани". Те открили стрелбата на магистрала в сутрешния час пик.
По данни на спешните служби петима са загинали, а ранените са 15.
Загинали са един мъж на 50 г. и трима други на около 30. Петима са в тежко състояние и са откарани в болница.
Двама мъже са изскочили от кола и са започнали да стрелят по хората, пътуващи в колите си по магистралата. Терористите са били застреляни от полицай и цивилен, които открили огън по тях.
Очаквайте подробности.
