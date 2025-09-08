Отвлякоха колумбийски войници, 27 от тях вече са освободени

Колумбийската армия обяви, че е спасила 27 от 72-мата военни, които бяха пленени вчера в областта Каука - район в югозападната част на страната, контролиран от партизани и обхванат от наркотрафик, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

"Изведени са 27 военни, останалите 45 все още са в плен. Въоръжените сили поддържат присъствието си в района, предприема мерки за възстановяване на реда и осигуряване на завръщането на военнослужещите", съобщиха от колумбийските въоръжени сили, предава БТА.

Според военен източник отвличането е станало вчера следобед. Около 600 души са обградили военните и са ги заловили.

Отвличанията на военни и полицаи често се случват в Колумбия и се извършват от селяни, принудени или манипулирани от въоръжените групировки, в райони, където присъствието на държавата е слабо, отбелязва АФП.

Според местните медии вземането на заложници в неделя е станало по време на мисия за "контрол на пътищата, използвани за трафик на наркотици и незаконна минна дейност", в каньона Микай. Това е анклав, където се произвежда кокаин и където действат престъпни банди и Централното командване - отцепници на бившите въоръжени Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), ръководени от Иван Мордиско.