КМГ: Китай за 16 поредни години е най-големият търговски партньор на АСЕАН

За 16 поредни години Китай остава най-големият търговски партньор на АСЕАН, а за последните 5 години пък АСЕАН е на първо място по търговия от партньорите на Китай. Това обяви представител на Търговското министерство днес на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет.

През 2024 г. обемът на двустранната търговия на Китай с Виетнам и Малайзия надминава 200 милиарда долара, а с Тайланд, Индонезия и Сингапур – над 100 милиарда.

От януари до юли тази година обемът на търговията между Китай и АСЕАН достига 597 милиарда долара, което е ръст с 8,2% в сравнение със същия период на миналата година. В същото време това е 16,7% от общия размер на външната търговия на Китай за споменатия период.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

