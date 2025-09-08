ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

КМГ: МВнР представи детайли относно предстоящата среща на върха на БРИКС

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен обяви днес, че председателят Си Дзинпин ще участва онлайн в предстоящата среща на върха на БРИКС. По време на форума той ще проведе задълбочен обмен с останалите лидери по теми като текущата икономическа ситуация, многостранната система, сътрудничеството в рамките на БРИКС и други въпроси от общ интерес.

Механизмът за сътрудничеството на БРИКС е важна платформа за обединение и партньорство на държавите с нововъзникващи пазари и на развиващите се страни. Той се превърна в положителната и стабилна сила в международните дейности. Основни цели на организацията остават защитаване на справедливостта и насърчаване на общото развитие, изправяйки се пред разпространението на унилатерализма и протекционизма. Това коментира още Лин Дзиен.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

