Говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен обяви днес, че председателят Си Дзинпин ще участва онлайн в предстоящата среща на върха на БРИКС. По време на форума той ще проведе задълбочен обмен с останалите лидери по теми като текущата икономическа ситуация, многостранната система, сътрудничеството в рамките на БРИКС и други въпроси от общ интерес.

Механизмът за сътрудничеството на БРИКС е важна платформа за обединение и партньорство на държавите с нововъзникващи пазари и на развиващите се страни. Той се превърна в положителната и стабилна сила в международните дейности. Основни цели на организацията остават защитаване на справедливостта и насърчаване на общото развитие, изправяйки се пред разпространението на унилатерализма и протекционизма. Това коментира още Лин Дзиен.