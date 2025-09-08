ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бързият влак Пловдив-София спря насред полето зара...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21253261 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската конференция за международни инвестиции и търговия започна в Сямън

КМГ

844
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в Сямън беше официалното откриване на 25-ото издание на Китайската конференция за международни инвестиции и търговия.

Под мотото „Партньорство с Китай, инвестиция в бъдещето" събитието обхваща изложбена площ от 120 000 квадратни метра и ще бъде домакин на над 100 дейности за насърчаване на инвестициите.

Тазгодишното изложение привлече делегации от над 120 страни и региони, както и 11 международни организации, а 51 страни и региона ще представят свои щандове. Трите основни подтеми на събитието тази година са „Инвестиране в Китай", „Китайски инвестиции" и „Международни инвестиции".

Министерството на търговията ще координира няколко търговски камари, с което ще публикува за първи път Индекс на изходящите инвестиционни дейности на Китай.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3