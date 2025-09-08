КМГ: Китайската конференция за международни инвестиции и търговия започна в Сямън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес в Сямън беше официалното откриване на 25-ото издание на Китайската конференция за международни инвестиции и търговия.

Под мотото „Партньорство с Китай, инвестиция в бъдещето" събитието обхваща изложбена площ от 120 000 квадратни метра и ще бъде домакин на над 100 дейности за насърчаване на инвестициите.

Тазгодишното изложение привлече делегации от над 120 страни и региони, както и 11 международни организации, а 51 страни и региона ще представят свои щандове. Трите основни подтеми на събитието тази година са „Инвестиране в Китай", „Китайски инвестиции" и „Международни инвестиции".

Министерството на търговията ще координира няколко търговски камари, с което ще публикува за първи път Индекс на изходящите инвестиционни дейности на Китай.