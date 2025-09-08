ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан предрича „хаос и бедност", ако спечели друга...

Росен Желязков пристигна в Черна гора (Снимки)

Росен Желязков пристигна в Черна гора СНИМКА: Министерски съвет

Премиерът Росен Желязков пристигна на официално посещение в Черна гора. 

По-късно днес ще се състои церемония по официалното посрещане на българския министър-председател с военни почести. Тя ще се проведе в представителната резиденция на правителство на Черна гора - Вила „Горица", след което премиерът ще проведе среща с черногорския министър-председател Милойко Спаич.„

Част от делегацията са и министърът на транспорта Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще проведат срещи с техните черногорски колеги.

