16-годишен застреля двама полицаи в Измир

Двама полицаи са убити, а друг е ранен при въоръжено нападение срещу полицейски участък в западния турски град Измир, съобщи Анадолската агенция.
Шестнадесетгодишният заподозрян за нападението е открил огън с пушка срещу полицейски участък в квартал Балчова.
Раненият полицай е откаран болница, пише БТА.
Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая написа в социалните мрежи, че заподозреният за нападението е задържан. Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи в социалните мрежи, че местната прокуратура е започнала разследване на нападението.