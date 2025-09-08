16-годишен застреля двама полицаи в Измир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама полицаи са убити, а друг е ранен при въоръжено нападение срещу полицейски участък в западния турски град Измир, съобщи Анадолската агенция.

Шестнадесетгодишният заподозрян за нападението е открил огън с пушка срещу полицейски участък в квартал Балчова.

Раненият полицай е откаран болница, пише БТА.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая написа в социалните мрежи, че заподозреният за нападението е задържан. Турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч съобщи в социалните мрежи, че местната прокуратура е започнала разследване на нападението.