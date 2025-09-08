Олександър Сирски: Русия разполага с три пъти повече сили и ресурси от Украйна

Русия разполага с най-малко "три пъти повече" сили и ресурси от Украйна на фронтовата линия, изчисли главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски, цитиран от Франс прес.

"В момента врагът разполага с три пъти повече сили и ресурси", а във водещите сектори на фронта – с "четири до шест пъти" повече, обясни той във Фейсбук, като прави равносметка за месец август, пише БТА.

"Врагът използва тактиката на "пълзящо" настъпление с малки пехотни групи, които се опитват да проникнат в селата, използвайки пространството между позициите и избягвайки пряк сблъсък", уточни Сирски.

В средата на август Русия успя с тази тактика да пробие около гарнизонния град Добропилия в източната част на Донецка област, напредвайки с 10 км за кратко време, преди да бъде спряна няколко дни по-късно от украинската армия. Руските сили напреднаха в източна Украйна през целия август, макар и с малко по-бавен темп в сравнение с предходните месеци, според анализа на данните, предоставени от Института за изследване на войната (ISW), извършен от АФП.

Сирски обаче се похвали с постигнатите "положителни" резултати. "Успяхме да стабилизираме ситуацията в най-опасните зони (...) като възвърнахме загубените територии, защитихме градовете си от вражеските ракети и дронове и нанесохме силни удари в Русия", каза той.

Според него украинските сили са възвърнали контрола над 58 квадратни километра територия и няколко населени места.

Русия окупира около 20% от украинската територия и продължава офанзивните си операции, за да спечели територия, въпреки тежките загуби и неотдавнашните опити за преговори за прекратяване на войната, припомня АФП.

По данните на украинското командване през изтеклия месец август са били поразени 60 цели на територията на Русия. "Отслабени са способностите на Руската федерация да произвежда гориво и смазочни масла за армията, авиационните им оръжия, ракети, дроновете и системите за противовъздушна отбрана, както и функционирането на транспортната система", добави Сирски.