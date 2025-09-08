Белгийски кмет подаде оставка - дискриминирал чужденците

Питер де Крем, кмет на белгийската община Алтер и бивш министър на отбраната, подаде оставка, след като бе уличен в прояви на дискриминация срещу чужденците, съобщиха местни медии. Властите са установили, че в продължение на години Де Крем е взимал решения в ущърб на хора, чиито имена показват имигрантски произход, пише БТА.

Де Крем е оправдавал решенията си със стремежа в общината да не се допуска хора да живеят в лоши битови условия. При пандемията от КОВИД-19 той наредил проверка в помещения, където били настанени работници от Полша и Португалия. Срещу тези чужденци имало множество жалби за несъобразяване с обществения ред. Кметът използвал повода, за да разшири постепенно политиката си срещу чужденците, като наредил молбите им за регистрация в общината да бъдат бавени възможно най-дълго в рамките на закона, а на някои от чуждите граждани с право на престой били отнети документите.

Първо били засегнати чужденците от държави извън ЕС. Постепенно ограниченията обхванали хора с чужди имена, включително белгийски граждани. Общински служители започнали да възразяват на решенията на кмета, а федералната полиция изпратила ясни писма с предупреждения, че се извършва нарушение на законодателството за равно отношение към гражданите.

Де Крем отрича обвиненията, но случаят е предаден на прокуратурата в северната област Фландрия. Часове след като подаде оставка от кметския пост, той напусна и партията Християндемократи и фламандци.