ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път наградиха най-добрия треньор в женски...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21253787 www.24chasa.bg

След призиви за митинги блокираха достъпа до фейсбук и ютуб в Турция

1472
Социални мрежи Снимка: Пиксабей

Организацията "НетБлокс" (NetBlocks), която наблюдава киберсигурността в глобален план, заяви днес, че достъпът до онлайн платформи, включително Екс (X), Ютуб (YouTube), Инстаграм (Instagram), Фейсбук (Facebook), ТикТок (TikTok) и Уотсъп (WhatsApp), е ограничен в Турция в множество мрежи, предаде Ройтерс.

От "НетБлокс" заявиха, че блокирането на достъпа е станало, след като основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанска партия (НРП) – призова за митинги, а полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул, пише БТА.

Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа са започнали в 20:45 GMT (23:45 българско и турско време – бел. ред.) в неделя.

Турският Съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не отговори веднага на искане за коментар относно ограниченията на достъпа, отбелязва агенцията.

Социални мрежи Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3