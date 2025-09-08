След призиви за митинги блокираха достъпа до фейсбук и ютуб в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организацията "НетБлокс" (NetBlocks), която наблюдава киберсигурността в глобален план, заяви днес, че достъпът до онлайн платформи, включително Екс (X), Ютуб (YouTube), Инстаграм (Instagram), Фейсбук (Facebook), ТикТок (TikTok) и Уотсъп (WhatsApp), е ограничен в Турция в множество мрежи, предаде Ройтерс.

От "НетБлокс" заявиха, че блокирането на достъпа е станало, след като основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанска партия (НРП) – призова за митинги, а полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул, пише БТА.

Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа са започнали в 20:45 GMT (23:45 българско и турско време – бел. ред.) в неделя.

Турският Съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не отговори веднага на искане за коментар относно ограниченията на достъпа, отбелязва агенцията.