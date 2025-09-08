Двама терористи с автомати убиха шестима в автобус в Израел, "Хамас" приветства клането (Видео, снимки)

Една от жертвите е била бременна, има и много ранени, извършителите са палестинци

Шестима са общо загиналите, след като въоръжени мъже стреляха с автомати по автобус на улица „Игал Ядин" в Йерусалим около 10:13 ч. в понеделник. Нападателите бяха застреляни на място.

Една от жертвите е била бременна. Разтърсващи кадри от атаката показват десетки хора, които бягат от автобусна спирка на натоварено кръстовище по време на сутрешния час пик. Хората падат на земята в паника.

Извършителите са палестинци. "Хамас" не пое официално отговорност за атаката, но приветства клането и похвали двамата извършители, наричайки ги "борци от съпротивата". Според тях това е „естествен отговор на престъпленията на окупаторите срещу нашия народ". Автобусната спирка, където са стреляли терористите СНИМКА: Ройтерс Автобусът, по който са стреляли СНИМКА: Ройтерс

Загинали са още четирима мъже - трима на възраст около 30 г. и един на около 50, както и една жена. 11 други са пострадали, като шестима от тях са в тежко състояние.

Според властите в Израел двамата въоръжени мъже са пътували в кола, която е спряла на автобусна спирка и двамата са открили огън. Военен и цивилен са застреляли нападателите. Автобусът, по който са стреляли СНИМКА: Ройтерс Автобусът, по който са стреляли СНИМКА: Ройтерс

На мястото на инцидента са открити няколко оръжия, муниции и нож, използвани от нападателите.

„Слязох от автобуса около минута преди атаката. Седях на спирката, когато чух дълга серия от изстрели. Изведнъж всички започнаха да тичат. Цареше хаос", разказва свидетел на стрелбата пред "Дейли мейл".

Медиците, пристигнали на място, разказват, че в района царял хаос.

„Когато пристигнахме, видяхме хора, лежащи на пътя, в безсъзнание, близо до автобусната спирка".

Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир посетиха мястото на инцидента. Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир посетиха мястото на инцидента СНИМКА: Ройтерс Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир посетиха мястото на инцидента СНИМКА: Ройтерс

Междувременно се твърди, че израелската армия е затворила всички контролно-пропускателни пунктове между Източен Йерусалим и Западния бряг след атаките. Пътищата, водещи към мястото на събитието, също са блокирани.