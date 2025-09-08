ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21254369 www.24chasa.bg

Намериха обезглавеното тяло на руски топмениджър, захвърлено под мост край Калининград

1984
Руският топмениджър е бил обезглавен. Снимка: Pixabay

Топмениджър в Русия е намерен мъртъв и обезглавен, съобщава опозиционният на Кремъл The Moskow Times в своя телеграм канал. Според изданието той е 19-ият подред от началото на войната, който умира при мистериозни обстоятелства. 

Става дума за Алексей С., генералният директор на компанията за добив на калиево-магнезиева сол K-Potash Service.

Медията се позовава на Shot, съобщил, че тялото е намерено край  Калининград. 

Пред РИА Новости източник от правоохранителните органи е съобщил, че е било оставено под мост, към него е било прикрепено въже и главата е липсвала. 

The Moskow Times припомня, че през август при неизяснени обстоятелства умират Дмитрий Осипов, председател на съвета на директорите на Уралкалий, и Михаил Кенин, основател и основен акционер на Samolet Group. 

Преди тях през 2022 г. по същия мистериозен начин си отидоха ръководителят на транспортната служба на Газпром Инвест Леонид Шулман, бившият вицепрезидент на Газпромбанк Владислав Аваев и Сергей Протосеня, бивш топ мениджър на Новатек, припомня изданието. 

Според него в този период председателят на съвета на директорите на Лукойл Равил Маганов е падна от прозореца на болницата, а заелият неговото място Владимир Некрасов починал година по-късно от „остра сърдечна недостатъчност".

Руският топмениджър е бил обезглавен. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3