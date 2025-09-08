ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

Педро Санчес: Испания ще забрани достъпа до своя територия на корабите и самолетите, превозващи въоръжение на Израел

Педро Санчес Снимка: КМГ

Испания ще увеличи натиска върху Израел, като забрани на корабите и самолетите, превозващи въоръжение към него, да акостират в испанските пристанища или да влизат в испанското въздушно пространство, заяви премиерът Педро Санчес, цитиран от Ройтерс.

Мадрид също така ще увеличи помощта за Палестинската автономна власт и Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци и ще наложи ембарго върху стоките, произведени в израелски селища в окупираните палестински територии, заяви премиерът, предаде БТА.

"Надяваме се, че мерките ще послужат за допълнителен натиск върху премиера Нетаняху и неговото правителство, за да облекчат част от страданията, които палестинското население изпитва", каза Санчес в публично обръщение. Испания също така ще забрани на всеки, който е участвал пряко в това, което Санчес определи като "геноцид", да влиза в страната.

"Испания ще бъде на правилната страна на историята", заяви Санчес, цитиран от ДПА.  По отношение на официалното обвинение в геноцид, той каза: "Това вече не е защита, дори не е нападение, а унищожаване на беззащитен народ." Освен това той разкритикува "безразличието" и "съучастието" на международната общност.

В отговор израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че Санчес се опитва да отклони общественото внимание от вътрешните си корупционни скандали и определи мерките като "антисемитски". 

Израел отговори, като забрани на испанските министърки на труда Йоланда Диас и на младежта Сира Рего, и двете от крайнолевия младши коалиционен партньор "Сумар", да влизат в Израел.

