ЕС изпрати пратеник във Вашингтон за обсъждане на нови санкции срещу Русия

Специалният пратеник на ЕС за прилагането на санкциите Дейвид О'Съливан е пристигнал във Вашингтон заедно с делегация експерти, за обсъждане с американските представители на по-нататъшните санкции срещу Русия, съобщи днес Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да премине към втора фаза на ограниченията срещу Москва, а днес председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща заяви, че новите санкции се координират тясно със САЩ.

САЩ не се присъединиха към останалите държави от Г-7 при намаляването на тавана на цените за руския суров петрол преди налагането на санкции до 47,60 долара за барел. Тръмп обаче обяви високи мита върху вноса на САЩ от Индия, отчасти поради големите покупки на енергийни продукти от Русия.

ЕС в момента изготвя 19-ти пакет от санкции срещу Русия, който според дипломати от Брюксел вероятно ще включва още китайски компании, руски банки и плавателни съдове от „сенчестия флот“ на Москва, заобикалящ санкциите, както и забрана за транзакции с руски петрол. Очаква се той да бъде предложен в петък.

Кремъл заяви днес, че никакви санкции няма да принудят Русия да промени курса си.