Индийските сили за сигурност ликвидираха двама терористи в Джаму и Кашмир

Двама терористи бяха убити и двама военнослужещи бяха ранени при престрелка в района Кулгам на индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на индийската армия.

Индийските сили за сигурност проведоха издирвателна операция в Кулгам във връзка със сигнал за терористи забелязани в гористия район Гудар. Терористите първи откриха огън по индийските сили, пише в публикувано в социалната мрежа "Екс" изявление на 15-и корпус на индийската армия, който отговаря за военните операции в долината на Кашмир, предаде БТА.

В текста се посочва, че при размяната на огън е бил ликвидиран един терорист, а младши офицер от индийската армия е бил ранен.

След престрелката силите за сигурност са продължили операцията си. В хода на издирвателните действия те са се натъкнали на още един терорист, който е бил убит на място.

"Още един терорист е ликвидиран в рамките на продължаващата операция в гората Гудар в Кулгам. Един военнослужещ бе ранен и впоследствие евакуиран, за да му бъде оказана нужната медицинска помощ. Идентичността на терористите се установява", пише в публикацията на 15-и корпус на индийската армия.

