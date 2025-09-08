Вижте мястото на атентата в Израел, снимано от репортер на "24 часа"

Репортерът на "24 часа" Христо Николов е на мястото на атентата в Израел, където загинаха шестима, след като въоръжени мъже стреляха с автомати по автобус на улица „Игал Ядин" в Йерусалим около 10:13 ч. в понеделник. Нападателите бяха застреляни на място.

Веднага след атентата се получиха огромни задръствания, които обхванаха четвърт от Ерусалим. Изглежда и мобилните мрежи са били изключени или много претоварени, защото няма връзка, предава репортерът на "24 часа". На мястото се виждат десетина рапатрака да качват смачкани коли на оживения булевард, които са се блъскали една в друга.

Шестима са общо загиналите. Една от жертвите е била бременна. Извършителите на атентата са палестинци. "Хамас" не пое официално отговорност за атаката, но приветства клането и похвали двамата извършители, наричайки ги "борци от съпротивата". Според тях това е „естествен отговор на престъпленията на окупаторите срещу нашия народ".

Загинали са още четирима мъже - трима на възраст около 30 г. и един на около 50, както и една жена. 11 други са пострадали, като шестима от тях са в тежко състояние.

Според властите в Израел двамата въоръжени мъже са пътували в кола, която е спряла на автобусна спирка и двамата са открили огън. Военен и цивилен са застреляли нападателите.