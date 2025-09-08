Никос Христодулидис: Кипър преговаря с ОАЕ за проект за европейски подводен кабел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кипър се е обърнал към Обединените арабски емирства за евентуално сътрудничество по финансиран от ЕС подводен електропреносен кабел, свързващ Европа с региона на Източното Средиземноморие, съобщиха от страната днес, като потвърдиха ангажимента си към проекта, предаде Ройтерс.

Европейските прокурори заявиха миналия четвъртък, че са започнали разследване на възможни криминални престъпления, свързани с кабела на стойност 1,9 милиарда евро, който ще свърже Гърция с Кипър, а по-късно и с Израел – проект, който и трите страни твърдят, че подкрепят въпреки редица забавяния, отбелязва агенцията, предаде БТА.

„За да цитирам само един пример, който доказва този наш политически ангажимент, аз самият и министърът на външните работи посетихме Обединените арабски емирства“, каза президентът на Република Кипър Никос Христодулидис пред репортери след коментари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис през уикенда, в които той призова Кипър да изясни позициите си по въпроса.

„Срещнах се с президента на страната именно за да обсъдим този въпрос и да разгледаме възможността за съвместно партньорство (...) за инвестиране в други области, свързани с този проект“, допълни Христодулидис.

Той не коментира европейското разследване, обявено миналата седмица.

Кабелът се изгражда от гръцкия Независим оператор за пренос на електроенергия (ADMIE / IPTO), който пое управлението в края на 2023 г. от базиран в Кипър оператор, работещ по проекта от около десетилетие.

Организаторите на проекта казват, че връзката ще бъде най-дългият кабел за високо напрежение в света с дължина 1240 км, а също и най-дълбокият – с дълбочина 3000 метра.

Кипър многократно е търсил разяснения относно общата стойност на проекта, неговата жизнеспособност и каквито и да е задължения за непредвидени забавяния.