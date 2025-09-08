ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бързият влак Пловдив-София спря насред полето зара...

Украйна показа на чуждестранни дипломати щетите от вчерашната руска атака срещу правителствени канцеларии

Разрушения в Украйна от руските удари. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Главна прокуратура на Украйна

Високопоставени украински представители днес заведоха 60 чуждестранни дипломати на обиколка в разрушените при руски удари правителствени канцеларии в Киев, ден след най-голямата руска въздушна атака срещу Украйна от началото на войната, предаде Асошиейтед прес.

Русия нападна Украйна вчера с над 800 дрона и дронове примамки на фона на водените от САЩ от месеци опити за мирно решаване на конфликта. Четирима души загинаха при удари на дронове в жилищни сгради, а дим се издигна от главната правителствена сграда на столицата, където се намират кабинетите на висши служители, припомня АП, предаде БТА.

По време на днешната обиколка украинската министър-председателка Юлия Свириденко, външният министър Андрий Сибига и вътрешният министър Игор Климено показаха на чуждестранните дипломати засегнатите от ударите помещения, пълни с овъглени отломки.

Свириденко нарече атаката "ясен знак, че Русия не иска мир и открито се подиграва с дипломатическите усилия на цивилизования свят".

