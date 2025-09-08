Лавров ще се срещне утре в Москва с босненския сръбски лидер Мирослав Додик

Руският външен министър Сергей Лавров ще се срещне утре в Москва с отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик, се посочва в изявление на руското външно министерство, цитирано от ТАСС.

Очаква се те да обсъдят актуални въпроси за укрепване на партньорството с Република Сръбска, проблемите на постконфликтното уреждане на Босна и Херцеговина и ситуацията на Западните Балкани, съобщи ведомството, предаде БТА.

Съдът на Босна и Херцеговина осъди Додик на една година затвор и шест години без право да заема обществени длъжности за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина, след което мандатът му като президент на Република Сръбска бе прекратен от Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина. Додик отхвърли решението на комисията и остана на поста си, но комисия насрочи предсрочни президентски избори на 23 ноември. Същевременно парламентът на Република Сръбска свика референдум за 25 октомври, на който гражданите на Република Сръбска да бъдат попитани дали приемат присъдата на съда срещу Додик, както и решението на ЦИК за отнемане на мандата му като президент.

Руското външно министерство подчертава, че през последните години се наблюдава сериозно усложняване на вътрешнополитическата ситуация в Босна и Херцеговина, провокирано от „нарастващата неоколониалистка намеса на Запада във вътрешните работи на Република Сръбска, включително от усилията на „самопровъзгласилия се „върховен представител“ (на международната общност) Кристиан Шмит“.

„Русия категорично осъжда опитите на западните представители да отстранят от политическата сцена законно избрания и легитимен президент на Република Сръбска Милорад Додик с нечестни средства“, заяви дипломатическото ведомство.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на бойната в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. Дейтънското споразумение дава широки правомощия на върховния представител на международната общност, включително да налага закони, да назначава и уволнява държавни служители и др.

САЩ наложиха санкции срещу проруския президент на Република Сръбска, който отдавна се застъпва за отделянето на тази част от Босна и Херцеговина, за нарушаване на условията на Дейтънското мирното споразумение, и за корупция, което той отрича. Той беше санкциониран и от Великобритания за подкопаване на мира и стабилността в Босна, отбелязва Ройтерс.