ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар е обхванал 1000 декара площи в Сакар планина

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21255093 www.24chasa.bg

Бившият тайландски премиер Таксин Шинаватра се завърна в страната за съдебен процес

732
Таксин Шинаватра

Бившият премиер на Тайланд Таксин Шинаватра пристигна днес в Банкок след изненадващото си заминаване за Дубай – ден преди потенциално съдебно решение, с което може да бъде вкаран в затвора, предаде Асошиейтед прес.

В публикуван в интернет видеоклип се вижда как бившият министър-председател излиза от терминала за частни самолети на международното летище "Дон Муанг“, съобщи БТА.

Миналата седмица Шинаватра заяви, че планира да пътува до Сингапур за медицински прегледи, но промени направлението си към Дубай заради забавяне от страна на тайландските имиграционни служби. Той заяви, че самолетът му не е успял да се приземи на летище "Селетар“ в Сингапур, което обслужва малки самолети, преди затварянето му в 22:00.

Утре Върховният съд на Сингапур ще се произнесе дали длъжностни лица са действали неправомерно по завръщането на бившия премиер в Тайланд през 2023 г., за да започне изтърпяване на осемгодишна присъда по три дела, свързани с корупция и злоупотреба с власт.

Таксин Шинаватра

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3