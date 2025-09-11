Мляко от хлебарки може да е новата суперхрана, но засега е само медийна сензация

Проблем е, че добивът е неетичен и става чрез убийството на бременни насекоми, но учените опитват да го синтезират изкуствено

Земята вече трудно изхранва милиардите души население на планетата. И учените се състезават да изобретяват алтернативни хранителни източници – от соево и овесено мляко до брашно от насекоми. Сред всички тези иновации едно откритие се откроява със своята шокираща и дори леко отблъскваща природа – млякото от хлебарки. На пръв поглед идеята да се пие мляко, извлечено от червата на едно от най-омразните за хората насекоми, изглежда абсурдна. Въпреки това научни изследвания показват, че тази субстанция може да има сериозен потенциал като суперхрана.

Какво представлява млякото от хлебарки?

Млякото от хлебарки се произвежда от специфичен вид – Diploptera punctata, известна още като Pacific beetle cockroach. Тя е единствената позната хлебарка, която ражда живи малки, вместо да снася яйца. За да изхранва потомството си, женската отделя в организма си хранителна субстанция под формата на протеинови кристали, намиращи се в нейното средно черво.

Тези кристали представляват уникален биологичен продукт – съдържат протеини, въглехидрати и мазнини в изключително балансирано съотношение. В тях присъстват и всичките девет незаменими аминокиселини, което ги прави пълноценен източник на протеин – рядкост сред немесните храни.

Кристалите включват захари, мастни киселини (вкл. омега-3 и омега-9), витамини и минерали. А според учените калорийната стойност на това мляко е 3-4 пъти по-висока от тази на кравето или биволското мляко.

Лабораторните анализи показват впечатляващи хранителни стойности на млякото от хлебарки. То съдържа приблизително 45% протеини, 25% въглехидрати и 16–22% мазнини. Включва всички важни за чосека аминокиселини, богато е на мастните омега-3 и омега-9 киселини. И 250 мл съдържат около 700 kcal при около 150 kcal в кравето мляко.

Уникалното е, че протеиновите кристали се разграждат бавнo и равномерно по време на храносмилането. Това означава, че те осигуряват дълготрайна енергия и постепенно освобождаване на хранителни вещества – нещо като биологична батерия.

Някои учени дори наричат млякото от хлебарки “идеалната суперхрана” – компактна, концентрирана и пълноценна.

Въпреки внушителния хранителен профил млякото от хлебарки има и редица сериозни недостатъци. Заради високата калоричност то не може да е част от диети за отслабване, все още реално не е проучвано клинично върху хора и дали е безопасно. Но двете главни слабости са, че мляко от хлебарки звучи гадно, и неетичният начин на добиването му.

Колкото и впечатляващ да е хранителният профил на млякото от хлебарки, добиването му е проблематично. Кристалите се намират в червата на женската, когато тя кърми ембрионите си. За да бъдат извлечени, хлебарката трябва да бъде убита – заедно с потомството си.

Според д-р Леонард Чавас, един от първите учени, изследвали феномена,

за 100 грама мляко трябва да бъдат убити над 1000 хлебарки

Това прави масовото производство практически невъзможно и поражда сериозни етични въпроси.

Ето защо в момента учените не работят върху директно извличане, а търсят алтернативни методи – например прехвърляне на гените, отговорни за синтеза на кристалите, в дрожди или други микроорганизми. Така теоретично би могло да се произвеждат големи количества от хранителното вещество, без да се доят хлебарките.

Изследователи в Индия и други страни вече работят върху генно инженерство на дрожди, които могат да “синтезират протеиновите кристали”. Ако това стане, хранителното вещество би могло да се използва като добавка в различни продукти – хляб, енергийни барове или дори бира.

Д-р Чавас споделя: “Представям си, че на рейв партита хората с удоволствие биха пили хлебаркова бира”. Макар и казано шеговито, това показва потенциала за нишови пазари и иновативни храни.

Хлебарките в кулинарията

Макар за западния свят идеята да изглежда ужасяваща, в някои азиатски страни хлебарките вече са част от уличната храна. В Тайланд и Китай например се предлагат хлебаркови шишчета, пържени насекоми и дори сладолед с насекоми. Предимството е, че хлебарките са изключително богати на протеини и имат ниско екологично въздействие. Отглеждането на насекоми за храна изисква много по-малко ресурси в сравнение с традиционното животновъдство. В Бразилия учените експериментират с хлебарково брашно (от вида Nauphoeta cinerea). Оказва се, че то съдържа над 63% протеини – в пъти повече от пшеничното брашно (около 10%). Когато се добави до 5% хлебарково брашно в хляб или сладкиши, вкусът почти не се променя, но хранителната стойност на продукта нараства значително.

Много специалисти обаче остават скептични към млякото от хлебарки и го определят като медийна сензация, а не като алтернатива на кравето. По-реалистично според тях е да се използват биоинженерни версии на протеините от млякото – например като хранителна добавка за астронавти, спортисти или хора в екстремни условия. Или в прахообразна форма да стане част от енергийни барове, протеинови шейкове или функционални храни. Тогава вероятно никой няма да се замисля, че източникът им е хлебарка.