Китай отчита напредък в климатичната политика по пътя към двойните въглеродни цели

КМГ

1180
Снимка: Китайска медийна група

Китай постигна значителен напредък в борбата с климатичните промени и по пътя към целите си за „двойния въглерод" – достигане на пик на емисиите на въглерод до 2030 г. и на въглеродна неутралност до 2060г. Това показва доклад на министъра на екологията и околната среда Хуан Жунциу, представен пред ПК на ОСНП, съобщи КМГ.

Страната вече разполага с най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света и напълно развита индустриална верига за секторите за нови енергийни източници. Китай допринася и с една четвърт от новите зелени площи в глобален мащаб. Вече са постигнати предварително целите за инсталирани мощности от вятърна и слънчева енергия, както и за горския запас.

Към средата на 2025 г. делът на неизкопаемите горива достига 60,9% от общия инсталиран капацитет. Значителни постижения се отчитат още в зеленото строителство, нисковъглеродния транспорт и националния пазар за търговия с въглерод.

Хуан предупреди, че преходът от пик на емисиите към въглеродна неутралност за кратък период остава сериозно предизвикателство, но Китай ще продължи да изпълнява своята стратегия, като подготвя и новия си принос към климатичните цели за 2035 г.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

