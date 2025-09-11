ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър благодари на журналистка, описала първа т...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21273583 www.24chasa.bg

Китай ще разшири отвореността си в цифровата търговия и ще насърчава чуждестранните инвестиции в сектора

КМГ

1108
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай ще насърчава по-нататъшното отваряне на сектори като телекомуникациите, интернет и културата, за да разшири отвореността си в областта на цифровата търговия, заяви на пресконференция днес зам.-министърът на търговията Шън Циупин, цитиран от КМГ.

Той подчерта, че министерството ще насърчава чуждестранни инвеститори да увеличат вложенията си в цифровия сектор, да улесняват трансграничния поток на данни и ефективното прилагане на негативния списък за търговия с услуги.

В областта на изграждането на платформи за цифрова търговия, Китай ще създаде национални демонстрационни зони с високо ниво на отвореност, институционални иновации, оптимална бизнес среда и силно въздействие.

Зам.-министърът изрази подкрепа за насърчаване на предприятията да следват пътя на „специализация, усъвършенстване, уникалност и иновативност". Той акцентира върху важността от използването на Националния фонд за насочване на иновациите в услугите като средство за привличане на частни капитали в предприятия, свързани с цифровата търговия.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)