КМГ: Външните министри на Китай и САЩ обсъдиха двустранните отношения

Вчера се проведе телефонен разговор между китайския външен министър Уан И и американския държавен секретар Марко Рубио, съобщи КМГ.

Уан И заяви, че за да поддържат стабилното развитие на двустранните отношения, Китай и САЩ трябва да изпълняват напълно единодушията между лидерите на двете страни. Отрицателните изявления и действия от американската страна повредиха правата на Китай и са намеса във вътрешните работи на страната. Те по никакъв начин не благоприятстват за подобряването и развиването на двустранните отношения. САЩ трябва да бъдат предпазливи в думите и действията си, особено по въпроси, засягащи основните интереси на Китай, като например Тайван.

Китай и САЩ се бориха съвместно, за да победят милитаризма и фашизма по време на Втората световна война. Двете страни трябва да си сътрудничат за световен мир и просперитет в новата ера, да се справят заедно с глобалните предизвикателства, за да показват отговорността си като големи държави в света.

Двете страни се съгласиха, че разговорът бе необходим и ефективен. Те също така изтъкнаха, че ще поддържат ръководната роля на единодушията между лидерите на двете страни, ще контролират различията и ще обсъдят прагматичното сътрудничество. С това те ще насърчават стабилното развитие на двустранните отношения.