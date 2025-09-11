Медии призоваха Тръмп да не съкращава визите за чужди журналисти

Около 100 международни и национални медийни организации призоваха администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от намаляването на продължителността на американските визи, издавани за чуждестранни журналисти, предаде Франс прес. Според медийните организации съкращаването на срока, за който са издавани тези визи, би навредило качествено и количествено на отразяването на събитията в САЩ.

„Това би навредило на позицията на САЩ в света, вместо да я засили“, казват медийните организации, подписали отворено писмо, съдържащо призива. Сред тях са Би Би Си, Цет Де Еф, Ройтерс, Франс прес, Асошиейтед прес, „Репортери без граници“ и Международната журналистическа федерация. Според плановете на администрацията на Тръмп визите за чуждестранни журналисти ще бъдат издавани за 240 дни, но журналистите ще могат да искат подновяването им за идентичен период. Само китайските журналистите визите ще бъдат ограничавани за 90 дни.

Досега САЩ даваха на чуждестранни журналисти визи с продължителност до 5 години.

Промяната в продължителността на визите ще „наруши тази система, която се е доказала, ще създаде нестабилност за кореспондентите и техните семейства и ще намали количественото и качественото отразяване на събитията в САЩ“, казват подписалите се под отвореното писмо, пише БТА.

"Прекарвайки години, а не месеци на терен, журналистите придобиват задълбочени познания и установяват контакти, потопяват се в обстановката, което е необходимо, за да обяснят на широката общественост какво представлява Америка“, допълват авторите на текста.

Намаляването на продължителността на визите, която се обмисля, "рискува да остави света по-малко информиран по актуалните въпроси и текущите дела в САЩ. Конкурентни нации и страни, които са противници на САЩ, ще побързат да запълнят този вакуум с наратив за САЩ, който ще служи на техните собствени интереси пред истината, казват още подписалите се под писмото.

Сред тях са и медиите „Радио Франс“, „Франс телевизион“, „Глоуб енд мейл“, Ей Би Си,“Айриш таймс“, Асоциацията на корейските журналисти и др.