Великобритания уволни посланика си в САЩ заради връзките му с Джефри Епстийн

Великобритания уволни Питър Манделсън от поста посланик в САЩ заради връзките му с починалия осъден за сексуални престъпления магнат Джефри Епстийн, съобщи външното министерство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дългогодишните връзки на Манделсън с Епстийн се превърнаха в още един проблем за намиращия се под натиск британски премиер Киър Стармър, посочва агенцията.

Манделсън, наричан "Принцът на мрака" заради задкулисните му маневри по време на последното лейбъристко правителство, беше принуден да напусне желаната дипломатическа длъжност, след като писмата и имейлите му до Епстийн бяха публикувани тази седмица. Асошиейтед прес посочва, че в сряда вестник "Сън" публикува имейли, които според него показват, че Манделсън е казал на Епстийн да "се бори за предсрочно освобождаване" малко преди Епстийн да бъде осъден на 18 месеца затвор. "Мисля за теб само най-хубави неща", му е казал Манделсън, преди Епстийн да започне да излежава присъдата си за склоняване към проституция на непълнолетно лице през юни 2008 г.

Имейлите станаха публично достояние, след като демократите от Комисията за надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха албум, съставен за 50-ия рожден ден на Епстийн от 2003 г., който по това време беше богат и влиятелен финансист. В този албум Манделсън нарича Епстийн "най-добрият ми приятел" в ръчно написана бележка.

"В светлината на допълнителната информация в имейлите, написани от Питър Манделсън, министър-председателят е поискал от външния министър да го оттегли като посланик“, заяви британското външно министерство.

"Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от онова, което ни беше известно по време на назначаването му."

Министерството заяви, че разкритията за оценката, дадена от Манделсън относно присъдата на Епстийн, която британецът определя като несправедлива и нуждаеща се от оспорване, представляват "нова информация".

В сряда Манделсън заяви, че дълбоко съжалява, че изобщо се е срещнал с Епстийн и че е поддържал тази връзка "много по-дълго, отколкото е трябвало".