ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Инински: Гордея се с боксьорите ни

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21275199 www.24chasa.bg

Зеленски: Поисках от Тръмп оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирието

3132
Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Президентът на Украйна Володимир Зеленски днес заяви на съвместна пресконференция в Киев с финландския президент Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди страната му с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната си с Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски сравни неотдавнашната атака на Русия срещу Полша със ситуацията в Крим и отбеляза, че ролята на "зелените човечета" са изпълнили руски дронове, съобщи Укринформ.

"По мое мнение най-страшното е, че тази атака прилича на Крим. Психологически с какво се различава? Просто сега е технологична война, сега не са нужни хора в зелени униформи - "зелени човечета", които просто са нахлули на вашата територия. Днес е друга война, днес същата роля на територията на Полша изпълняваха дронове руско производство", каза Зеленски.

Междувременно въоръжените сили на Русия превзеха селището Сосновка в  Днепропетровска област, съобщи министерство на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"В резултат на активни настъпателни действия подразделения на войсковата група "Изток" освободиха селището Сосновка  в Днепропетровска област“, гласи изявление на руското военно ведомство. 

Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)