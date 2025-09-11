Премиерът на Хърватия изказа подкрепата си за Полша, след навлизането на дронове във въздушното пространство

Хърватският премиер Андрей Пленкович изрази днес подкрепа за полския си колега Доналд Туск, президента на Полша Карол Навроцки и полския народ, след като Полша свали дронове, които нахлуха във въздушното ѝ пространство по време на руска атака срещу Украйна, предаде ХИНА.

„За първи път видяхме по-голям брой дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша, нашия партньор в Европейския съюз и съюзник в НАТО. Още веднъж изразяваме подкрепата си за Полша, премиера Туск, президента Навроцки и целия полски народ в светлината на случилото се“, каза Пленкович на заседание на кабинета.

Полските и съюзническите сили на НАТО свалиха няколко руски дрона в нощта на вторник срещу сряда, заявявайки, че са нахлули в полското въздушно пространство по време на атака срещу Украйна, припомня ХИНА.

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите дронове са извършили мащабен удар по военни съоръжения в Западна Украйна, но настоя, че не е планирало да удари цели в Полша, пише БТА.

Министърът на отбраната на Хърватия Иван Анушич заяви вчера, че хърватският военен контингент в Полша е разположен далеч от мястото на инцидента и че всички хърватски войници са в безопасност и не са застрашени. Министерството на отбраната на Хърватия подчерта, че 16-ият хърватски контингент, участващ в засиленото предно присъствие на НАТО, е на 300 километра от мястото на инцидента „и по никакъв начин не е замесен в събитията“.