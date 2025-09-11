Фицо: Словакия ще подкрепи нов пакет от санкции срещу Русия при определени условия

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че няма да подкрепи нов пакет от санкции срещу Русия, освен ако Европейската комисия не предложи реалистични мерки за съгласуване на климатичните цели с нуждите на автомобилната и тежката промишленост, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР.

Фицо подчерта след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че някои от амбициозните климатични цели на ЕС може да бъдат преразгледани, стига да има желание за това.

"Поставих въпроса как ЕС възнамерява да съчетае своите строги климатични цели с икономическата реалност. В случая на Словакия това означава, че страната произвежда над един милион автомобила годишно и планира да продължи, но е изправена пред изключително високи цени на енергията", каза той.

Фицо подчерта, че готовността на ЕС да намира решения по тези въпроси ще бъде решаваща за словашката позиция относно бъдещи санкции срещу Русия.

"Като премиер няма да подкрепя нов пакет санкции, докато ЕК не заяви конкретни и реалистични предложения как да се съгласуват климатичните изисквания с нуждите на автомобилостроенето", заяви той.

Освен това Фицо обвърза подкрепата си с въпроса за цените на електроенергията. "Второ, няма да подкрепя нови санкции срещу Русия, ако не получим реалистични предложения от страна на ЕК за решаване на проблема с високите цени на електроенергията в Европа", допълни той, като подчерта, че европейските институции имат ключова роля в тази област, пише БТА.

По отношение на дългосрочната финансова рамка на ЕС Фицо настоя, че трябва да се защитят националните интереси на Словакия. Сред основните приоритети той посочи запазването на финансирането по политиката на сближаване и преосмисляне на насоките в Общата селскостопанска политика, които според него не отговарят на нуждите на словашкото селско стопанство.

В заключение Фицо призова за по-активна роля на ЕС в мирните усилия, свързани с войната в Украйна. "Изразих надежда, че същата енергия и внимание, които ЕС влага във военната помощ за Украйна, ще бъдат насочени и към мирния процес", заяви той и добави, че е убеден, че ЕС може да играе много по-съществена роля в намирането на мирно решение, отколкото досега.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)