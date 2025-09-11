Инсталираха система за пречистване на въздуха в Хеопсовата пирамида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Системи за пречистване на въздуха са инсталирани в камерите на царя и царицата в Хеопсовата пирамида в Гиза, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет. Инициативата има за цел да защити последното оцеляло от седемте чудеса на античния свят и да подобри туристическата услуга.

Проектът е осъществен в сътрудничество с една от от водещите японски технологични компании. Системата не само пречиства въздуха, но и намалява нивата на влажност, което предпазва древните стени от ерозия и осигурява по-приятна среда за посетителите, пише БТА.

В ход са предварителни проучвания за инсталиране на пречистващи устройства и в пирамидите на Хефрен и Микерин.

През юли т.г. в трите най-големи пирамиди в Гиза бяха оборудвани с ново, екологично вътрешно осветление в партньорство с испански археолози и инженери.