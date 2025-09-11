Убиецът на Джон Ленън остава в затвора след 14-а молба за условно освобождаване

Последната молба за условно освобождаване на Марк Дейвид Чапмън, мъжът, който уби бившия член на Бийтълс Джон Ленън през 1980 г. в Манхатън, е била отхвърлена за 14-ти път, съобщи "Гардиън".

70-годишният Чапмън, се яви пред комисията по условно освобождаване на 27 август, а решението наскоро беше публикувано онлайн от съответното министерство на САЩ.

Джон Ленън бе застрелян на 8 декември 1980 г. от Чапмън, докато се прибирал в апартамента си в района на Upper West Side заедно със съпругата си Йоко Оно.

По-рано същия ден Ленън бил подписал копие от албума си „Double Fantasy" за Чапмън. Убиецът е арестуван на място в рамките на няколко минути, държейки в ръка романа на Дж. Д. Селинджър „Спасителят в ръжта". Пълният протокол от последното изслушване все още не е публикуван. Въпреки това Чапмън е изразявал разкаяние за престъплението си в миналото.

„Знаех какво правя и знаех, че е грешно. Знаех, че е лошо, но исках толкова много слава, че бях готов на всичко, дори да отнема човешки живот", заяви той преди три години по време на предишно изслушване пред комисията, пише БГНЕС.