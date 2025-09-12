ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

КМГ: С тържествена церемония бяха посрещнати останките на мъчениците на Китайската народна доброволческа армия от Южна Корея

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 12 септември Министерството по делата на ветераните съобщи, че Южна Корея е предала на Китай останките на 30 мъченици и 267 свързани реликви до международното летище Инчеон близо до Сеул.

На летището се състоя тържествена церемония, където китайският посланик в Република Корея покри ковчезите с национални знамена. Останките бяха транспортирани до Китай със специален военен самолет Y-20.

При кацането на международното летище „Таосиен" в Шънян героите бяха посрещнати с най-високата чест в гражданската авиация – „водна арка".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

